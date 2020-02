Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendgruppen erhielten Plaztverweis - Einbruch - beschädigte Autos - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Zerkratzte Autos

Am Sonntagmorgen wurden in der Frizstraße mehrere beschädigte Autos festgestellt. An mindestens drei Autos wurde vorsätzlich der Lack zerkratzt, sodass nun die Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu beklagen haben. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 071157720 entgegen.

Rudersberg: Betrunkener fuhr gegen Gartenmauer

Ein betrunkener Autofahrer bog am Sonntag gegen 11 Uhr von der Wieslaufstraße nach links in die Mannenberger Straße ab. Dabei kam er nach links ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Zunächst versuchte er weiterzufahren, blieb aber wegen seines defekten Fahrzeugs alsbald stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit über drei Promille am Steuer saß. Die Polizei veranlasste zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung und beschlagnahmte den Führerschein des Autofahrers. Beim Unfall entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Schorndorf: Rivalisierende Jugendgruppen

Im Bereich der Stadtkirche trafen am Freitag gegen 18 Uhr offenbar zwei rivalisierende Jugendgruppe aufeinander. Als eine Polizeistreife vorbeifuhr, zerstreuten sich die Personen umgehend. Einig der Personen wurden noch von den Beamten angetroffen und kontrolliert. Es wurde in Erfahrung gebracht, dass es Streitigkeiten gab, bei denen ein Beteiligter mit einem Messer bedroht worden sei. Die Polizei erhob von den am Streit Beteiligten die Personalien und sprach gegen sie vorsorglich für diesen Abend ein Platzverweis aus. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Einbruch in Jugendhaus

Zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 06.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Jungendhaus in der Esslinger Straße ein. Dabei erbeuteten die Diebe etwas Bargeld. Zeugenhinweise zu der Tat erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 5772 0.

Korb: Auto zerkratzt

Am Samstag zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Daimlerstraße einen geparkten Pkw. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstag an einem geparkten Audi A4. Der Audi war zwischen 17:40 Uhr und 19 Uhr in der Oppenländerstraße geparkt und wurde in diesem Zeitraum beschädigt. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend wurde die Heckscheibe eines in der Straße Im Sämann geparkten Pkw eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Winnenden: Diebstahl von Pedelec-Akku

Im Zeitraum zwischen 9:20 Uhr und 13:50 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb am Sonntag den Akku eines Pedelecs, das am Fahrradabstellplatz am Winnender Bahnhof abgestellt war. Das Schloss, mit dem der Akku gesichert war, wurde zuvor durch den Täter aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

