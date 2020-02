Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle auf der b14 und B29, Unfall in Oberberken, Dieseldiebstahl auf der B29

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Von B29 abgekommen

Am Sonntag gegen 05:10 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, welcher durch den Aufprall umstürzte. Die Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die Feuerwehr unterstützten, da das Fahrzeug unter dem Baum eingeklemmt war. Die beiden Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt.

Schorndorf/Oberberken: Mit Motorrad aufgefahren

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein Kradlenker die L1147 von Adelberg kommend in Richtung Oberberken. Kurz vor Oberberken wollte vor ihm ein Pkw nach links abbiegen. Dies erkannte der Kradlenker zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.

Urbach: Dieseldiebstahl an der B29

Zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 07:15 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter zwei Tankdeckel an einem auf dem Parkplatz an der B29 abgestellten Lkw. Es wurden ca. 500-700 Liter Diesel abgezapft. Der Lkw-Fahrer, der in der Fahrerkabine schlief, bemerkte nichts. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Schwaikheim: Unfall auf der B14

Gegen 11:00 Uhr ereignete sich am Samstag ein Unfall auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwaikheim wechselte ein 72-Jähriger mit seinem VW Polo vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den Daimler eines 36-Jährigen. Der Daimler wurde nach links in die Mittelschutzplanke abgewiesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR.

