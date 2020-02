Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Stand 13:45 Uhr

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Weinstadt- Endersbach: Unfallflucht nach Trunkenheit

Am Samstag früh gegen 06:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Beutelsbach. An der abknickenden Vorfahrt in die Beutelsbacher Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Stromverteilerkasten. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verunfallte Pkw und der dazugehörende Fahrzeugführer konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Der Fahrer, welcher unter Alkoholeinfluss stand, musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der PKW, wie auch der Stromverteilerkasten wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Insgesamt entsandt ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall und Gaildorf: Zwei Unfälle mit freilaufenden Rindern

Am Freitag gegen 21:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Citroen-Fahrerin die K 2669 von Rötenhof in Richtung Wielandsweiler. Kurz nach der Einmündung nach Sittenhardt kollidierte sie mit einem von vier freilaufenden Rindern auf der Fahrbahn. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Rind erlitt leichte Verletzungen am Hinterleib.

Eine 27-jährige Skoda-Lenkerin befuhr in der Nacht zum Samstag gegen 02:30 Uhr die B19 von Westheim in Richtung Ottendorf und kollidierte ebenfalls mit einer auf der Fahrbahn befindlichen Kuh. Dort war eine trächtige Kuh aus ihrer Weide ausgebrochen und auf die Fahrbahn gelaufen. Während die Kuh keine ernsthaften Verletzungen erlitt, entstand an dem Pkw Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die jeweiligen Tierhalter wurden verständigt und die Tiere versorgt.

Gaildorf: Lkw gegen Gartenmauer

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Sattel-Lkw die Schönberger Straße und bog dort nach links auf die B298 ab. Hierbei beschädigte er eine Gartenmauer mit einem Edelstahlgeländer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971/ 950 90 zu melden.

Ostalbkreis

Aalen: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Freitagmittag um 13:30 Uhr befuhr ein 80-jähriger mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg in der Gartenstraße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund Unachtsamkeit kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam hierdurch zu Fall. Der Pedelec-Fahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand keiner.

Lorch: Brand in einer Produktionshalle

Am Samstagmorgen um 09:15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Produktionshalle aus. Aufgrund von Schweißarbeiten kam es zu einem Brand in der Absauganlage. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lorch gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell