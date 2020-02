Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raubüberfall, Küchenbrand und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Raubüberfall in Wohnung vor Aufklärung

Den 03.02.2020 wird ein 19-jähriger junger Mann aus Crailsheim nicht mehr so schnell vergessen. Um 08:30 Uhr klingelte es an diesem Montagmorgen an seiner Haustür. Nach dem Öffnen der Tür standen dem jungen Mann zwei ihm unbekannte Männer gegenüber, die sich in die Wohnung drängten und ihn sogleich mit Faustschlägen traktierten . Anschließend verlangten die beiden Eindringlinge Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen bedrohten sie den jungen Mann und durchsuchten die Wohnung. Sie brachten u.a. die EC-Karte des Geschädigten an sich und erpressten von ihm die Herausgabe der dazugehörigen PIN. In der Folge hoben die Beschuldigten mit der entwendeten EC-Karte Geld an einem Geldautomaten ab.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei 17-Jährige als Tatverdächtige ermittelt werden. Bei einer am 12.02.2020 durchgeführten richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte fast das komplette Raubgut sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.

Mainhardt: Fehlalarm in Pflegeheim

Zu einem Brandmeldealarm in einem Alten- und Pflegeheim in der Heilbronner Straße sind am Freitagmorgen um 10:51 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, der aufgrund Wartungsarbeiten versehentlich ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte konnten wieder erleichtert abziehen.

Satteldorf, BAB: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw auf der BAB 6 bei Satteldorf ist am Freitag um 11:28 Uhr ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Der 28 Jahre alter Fahrer der Sattelzugmaschine hatte den rechten Fahrtreifen der Autobahn in Richtung Nürnberg befahren, als er infolge Rückstau abbremsen musste. Hierbei wollte er auch auf den linken Fahrstreifen Fahrstreifen ausweichen und stieß mit einem nachfolgenden BMW eines 67-Jährigen zusammen. Der BMW stieß bei dem Unfall noch gegen die Mittelleitplanke. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Crailsheim: Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Julie-Pöhler-Straße ist am Freitag kurz nach 12:00 Uhr ein Sachschaden von circa 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Ein Kochtopf mit Essen war in Brand geraten und hatte sich auf die Küchenschränke ausgebreitet. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Ein Vater und sein Kind wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

