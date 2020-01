Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter drangen am Dienstag, 14. Januar 2020, in der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Baumstraße ein.

Aus den Wohnräumen wurde unter anderem ein Sicherheitsbehältnis entwendet. Weitere Angaben zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00057770).

