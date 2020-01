Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bankfiliale in Delmenhorst +++ Tatverdächtiger festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 03:25 Uhr, wurde über eine Alarmanlage der Einbruch in eine Bankfiliale in der Oldenburger Straße in Delmenhorst gemeldet.

Da es in den vergangenen Wochen bereits zu drei Einbruchversuchen in dieselbe Filiale kam, wurde der Tatort durch ein Großaufgebot von Polizeikräften angefahren und umstellt. Durch unterstützende Diensthundführer aus Oldenburg wurde das Gebäude abgesucht. Im Dachgeschoss konnte schließlich ein männlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, der diverse Werkzeuge mit sich führte. Um die Beteiligung weiterer Personen ausschließen zu können, wurde das Dach des Gebäudes unter Einsatz eines Leiterwagens der Berufsfeuerwehr Delmenhorst abgesucht.

Der 27-jährige Tatverdächtige aus Delmenhorst wurde zur Dienststelle gefahren. Im Laufe des Tages wurde er zum Sachverhalt vernommen. Zusätzlich wurde die Wohnung des Mannes nach Diebesgut und Beweismitteln durchsucht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

