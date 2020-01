Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendieb in Brake festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 09. Januar 2020, gegen 14:00 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in Brake einen Mann, der einen Koffer aus einem Regal nahm, diesen und einen mitgebrachten Rucksack mit Spirituosen füllte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv stellte daraufhin den Mann und verständigte die Polizei, die die Identität des Mannes überprüfen sollte. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen 44-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte.

Bei der Durchsuchung des Koffers und des Rucksacks konnten sie Spirituosen im Wert von etwa 1.200 Euro auffinden. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle der Polizei Brake gefahren.

Er räumte in seiner Vernehmung ein, dass das Diebesgut zur Finanzierung seines Lebens und seiner Drogensucht dienen sollte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain und Amphetamine an.

Noch am selben Tag wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen. Nach Prüfung des Sachverhalts stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren.

Die Vorführung erfolgte dann am Freitag, 10. Januar 2020, vor einem Richter am Amtsgericht Brake. Nach Anhörung des 44-Jährigen wurde ein Haftbefehl zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens erlassen. Der Mann wurde im Anschluss an eine Haftanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell