Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierender 33-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Am 22.07.2019, gegen 20:50 Uhr, randalierte ein 33-Jähriger auf der Schanzstraße. In stark alkoholisiertem Zustand drohte er, sich vor die fahrenden Autos auf der Straße zu werfen. Die eintreffenden Polizeibeamten versuchten ihn festzuhalten bis der angeforderte Rettungswagen kam. In dieser Wartezeit fing der 33-Jährige erneut an zu schreien, versuchte, sich zu befreien und trat gegen ein geparktes Auto. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten und trat mehrmals in ihre Richtung, verletzte sie jedoch nicht. Als der Krankenwagen kam, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell