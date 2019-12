Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Vorfahrt missachtet

Bühlertal (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro war die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Sonntagmittag. Die 79 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes fuhr kurz nach 14 Uhr von der Hauptstraße kommend in Richtung L 83 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer talwärts fahrenden 28-Jährigen. Deren Toyota musste an den Abschlepphaken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ya

