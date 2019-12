Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht-Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurde in Gaggenau, auf dem Parkplatz in der Straße "Wiesenweg", ein grauer Mercedes-Benz angefahren. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes-Benz. Es entstand ein Schaden von 3000 EUR, was den Verursacher aber nicht davon abhielt, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Zu dem Unfallverursacher liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225/98870, in Verbindung zu setzen.

