Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Mehrere Verstöße

Rheinmünster (ots)

Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster bewiesen am Freitagmittag in der "Halifax Avenue" einen guten Riecher. Kurz vor 13 Uhr nahmen die Ermittler einen Renault-Twingo mit Rastatter Zulassung genauer unter die Lupe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab hierbei, dass der Wagen ohne entsprechende Zulassung im Straßenverkehr benutzt wurde. Des Weiteren bestand kein notwendiger Versicherungsschutz. Da die Fahrerin des Kleinwagens zudem ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer des Twingos gesessen hatte, sieht sie nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell