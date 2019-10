Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Gemeinsame Fahndungsgruppe verhaftet Mann in Plauen

Plauen (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag verhafteten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Zwickau in Plauen einen 43-Jährigen und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Zwickau.

Die Einsatzkräfte hatten in der Breitscheidstraße einen Pkw Opel gestoppt, welcher von dem Mann geführt wurde. Die Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Das Amtsgericht Plauen hatte ihn deshalb 2018 zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Von dem daraus resultierenden Gesamtbetrag von 1.500 Euro waren noch 1.320 Euro offen. Da er diesen Betrag vor Ort nicht begleichen konnte, musste er eine 44-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Zudem muss er sich nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, auch gegen die Halterin des Wagens - die mit im Fahrzeug saß - wurde Anzeige erstattet.

