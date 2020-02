POL-AA: Ostalbkreis: Handtaschenraub und Unfall mit Streifenfahrzeug

Polizeipräsidium Aalen

Bopfingen: Handtasche geraubt

Eine 49 Jahre alte Frau wurde am Freitagmittag Opfer eines Handtaschenraubes. Sie befand sich gegen 13 Uhr an ihrem roten Audi A4 Cabrio auf dem Parkplatz des Ipf-Treffs an der Neuen Nördlinger Straße. Dabei traten zwei Männer an sie heran, die sie mit einem Messer bedrohten und ihr die Handtasche entrissen. Hierbei wurde die Frau auch verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sie sind etwa 30 Jahre alt und werden als Türken beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Zeugenhinweise. Gesucht werden weitere Hinweise auf die Täter, die womöglich auf ihrer Flucht auffielen. Gesucht werden auch Zeugen, denen das rote Cabrio auf dem Parkplatz auffiel.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 63-Jähriger fuhr am Freitag gegen 11.30 Uhr mit seinem Hyundai von der Gemeindehausstraße in die Königsturmstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Streifenfahrzeuges der Polizei, das von einer 27-Jährigen gelenkt wurde. Diese war zusammen mit einem 21-jährigen Kollegen mit Blaulicht und Sondersignal zu einem Einsatz in Richtung Mögglingen unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Polizistin nach links aus und überfuhr eine Verkehrsinsel. Zu einer Berührung mit dem Hyundai kam es nicht. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt und begaben sich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes-Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

