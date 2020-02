POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08:00 Uhr: Unfall im Begegnungsverkehr - Pkw landet in Baugrube

Polizeipräsidium Aalen

Im Begegnungsverkehr zusammen gestoßen Obersontheim Am Samstag, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Opel-Lenkerin die Straße Haldenäcker in Richtung Höhäcker. Aus Unachtsamkeit kam sie dabei teilweise auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegen kommenden Smart eines 61-jährigen zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Pkw landet in Baugrube Frankenhardt Ein 72-jähriger VW-Lenker wollte am Samstag, gegen 20:00 Uhr in seine Grundstückseinfahrt in der Straße Eulenbuck einbiegen. Dazu scherte er nach links aus, um besser in seine Einfahrt einfahren zu können. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte er plötzlich seinen Pkw und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Zaun. Anschließend prallte er gegen das Vordach einer Terrasse und schleuderte von dort aus weiter, bis er an einer Baustellengrube hängen blieb. Die Feuerwehr musste zunächst den VW sichern. Erst danach war es möglich den 72-jährigen aus seinem Pkw zu befreien. Der 72-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Durch die Irrfahrt wurde auch noch ein geparkter Audi beschädigt gegen den eine Mülltonne geschleudert wurde. Der Gesamtschaden der Unfallserie beträgt ca. 20000 Euro.

