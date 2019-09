Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Obersülzen (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019 um 17:26 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Grünstadt mi ihrem Skoda Fabia die >Hauptstraße in Obersülzen in Richtung Laumersheim. Auf Höhe der Fuerwehrleitstelle wollte sie nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 49-jährigen Mann aus Obersülzen, der mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Dieser kam zu Fall und zog sich hierbei Schürfwunden und Prellungen zu. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 600 EUR. Eine 25-jährige Frau aus Dirmstein, die mit ihrem VW Golf hinter dem Skoda fuhr, erkannt die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Hierbei entstand weiterer Sachschaden von ca. 800 EUR. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

