POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - gestürzter Motorradfahrer alleine gelassen

Am Mittwoch 18.09.2019 gegen 10:00 Uhr wollte der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in der Europastraße nach links in die Lachener Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein großer dunkler BMW (weiteres nicht bekannt) von rechts aus der Lachener Straße und bog nach links in die Europastraße. Der BMW schnitt die Kurve beim Abbiegen so, dass der 16-Jährige abbremsen musste und zu Fall kam. Dabei zog er sich am Knöchel Schürfwunden zu. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

