Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfallflucht obwohl der Verursacher angesprochen wurde

Bad Dürkheim (ots)

Am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Chemnitzer Straße. Wie erst gestern bekannt wurde, fuhr der Fahrer eines Peugeot so nah an einem geparkten dunkelblauen Mercedes vorbei, sodass er dessen Außenspiegel abriss. Der Fahrer wurde von einer Zeugin angesprochen. Dieser fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den/dem Täter(n) geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

