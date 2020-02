Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: aufgeschlitztes Cabriodach, Unfälle, entwendete Schranke

Aalen (ots)

Aalen: Cabrio-Verdeck aufgeschlitzt

Unbekannte schlitzten zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagnachmittag 15.15 Uhr das Stoff-Verdeck eines Pkw Audi Cabrio auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum sowohl in der Heidestraße, als auch in der Weilerstraße abgestellt; somit kommen beide Bereiche als Tatort in Frage. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Fiat beschädigte ein 20-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr einen in der Eichwaldstraße abgestellten Pkw VW Passat, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Autofahrer verursachte zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 4 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der in dieser Zeit in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Einparken

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 29-Jährige am Samstagmorgen gegen 10 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Opel einen im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße geparkten Pkw VW beschädigte.

Ellwangen: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagmorgen zu. Kurz nach 9.30 Uhr fuhr die Radlerin aus der Kürschnergasse in Richtung Marktplatz, von wo sie nach links abbiegen wollte. Beim Einfahren übersah sie den von links kommenden Pkw, dessen Fahrer sein Fahrzeug sofort abbremste, den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern konnte.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr einen Pkw Audi, der in der Haller Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 60-Jähriger seinen Pkw Skoda am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Dalkinger Straße / Einmündung B 290 anhalten. Ein 48-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Schaden

Beim Ausparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 44-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen in der Sebaldstraße abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacher musste zur Blutentnahme

Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren Pkw Ford am Samstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Lorcher Straße anhalten. Ein 60-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Lupo auf das stehende Fahrzeug auf. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Gmünd: Schranke entwendet

Am Samstagmorgen beobachtete gegen 5 Uhr ein Zeuge, wie ein Mann, der vermutlich betrunken war, gegen die Schranke an der Einfahrt der Tiefgarage Stadtgarten lief, woraufhin diese abbrach. Der Mann entfernte sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück, sammelte die Schranke ein und nahm diese mit. Wie sich herausstellte, hätte die Schranke jederzeit wieder befestigt werden können, so dass kein Sachschaden entstanden wäre. Nachdem der Unbekannte die Schranke aber mitgenommen hat, verursachte er dadurch einen Schaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

