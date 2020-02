Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kreßberg: Zu schnell in Rechtskurve

Infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntagmorgen um 04.24 Uhr ein BMW-Lenker in einer Rechtskurve zwischen Bergbronn und Neustädtlein von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei verletzte sich der 19 Jahre alter BMW-Lenker leicht. Sein Beifahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Tüngentaler Straße ist am Sonntag um 17:45 Uhr ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer war in Richtung Würth Airport unterwegs und war auf einen Daimler Benz eines 61-Jährigen aufgefahren, der nach rechtsauf die Kreisstraße 2665 abbiegen wollte.

Mainhardt: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz erlitten. Der Mann hatte mit seiner Suzuki um 12:45 Uhr die Landesstraße 1050 von Gailsbach in Richtung Mainhardt befahren, als er auf Höhe Vordermühle ins Rutschen geriet und stürzte. In der Folge rutschte er circa 30 Meter auf der Fahrbahn entlang, ehe er im Grünstreifen zum Liegen kam. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an dem Motorrad wurde auf circa 4.00 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein geparkter Pkw, Audi ist zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag auf einem Stellplatz im Heidweg durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden. Der Unbekannte hatte offensichtlich beim Ein -oder Ausparken den Audi beschädigt und war anschließend geflüchtet. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

