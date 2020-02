Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl von Zirkuszelt

Aalen (ots)

Aalen: Radler leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 20 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagabend zu. Kurz nach 20 Uhr bog eine 65-Jährige mit ihrem VW Caddy auf den Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah sie den Radler und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf lediglich 100 Euro.

Hüttlingen: Aufgefahren

Gegen 12 Uhr am Montagmittag wollte eine 19-Jährige mit ihrem Pkw Opel von der Kocherstraße kommend, auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen. Um auf dem Gehweg laufende Fußgänger passieren zu lassen, hielt sie ihr Fahrzeug an. Dies erkannte ein 18-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz Vito auf. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 8.15 Uhr und 17.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Opel, der in dieser Zeit im Parkhaus Am Pulverturm abgestellt war. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend fuhr eine 72-Jährige am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Pkw Suzuki auf die Margarete-Steiff-Straße ein. Hierbei übersah sie den Pkw Ford eines 68-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Am Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße musste eine 69-Jährige ihren Pkw VW Tiguan am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 36-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Mit seinem Mercedes-Benz Kastenwagen fuhr ein 42-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr vom Seitenstreifen der Haller Straße in den fließenden Verkehr ein. Dabei streifte er den Pkw Ford eines 23-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Stödtlen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kaltenwag und Haselbach streiften sich am Montagmittag gegen 13.30 Uhr der Pkw Ford einer 46-Jährigen und der Lkw eines 61-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Mutlangen: Parkrempler

Auf einem Parkplatz in der Straße In der Breite beschädigte ein 20-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw Ford beim Ausparken einen dort geparkten Pkw VW, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand.

Heubach-Lautern: Autofahrerin leicht verletzt

Aufgrund Wildwechsel musste eine 24-Jährige ihren Pkw Seat am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 3282 zwischen Lautern und Lauterburg abbremsen. Ein 29-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf. Bei dem Unfall erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr entstand, als ein 52-Jähriger beim Rückwärtsausparken seines Pkw Mazda in der Weißensteiner Straße gegen eine Verkehrsinsel fuhr.

Böbingen/Rems: Sattelauflieger mit Zirkuszelt entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.01.20 und Sonntag, 16.02.20 entwendeten Diebe einen Sattelauflieger des Herstellers Frühauf, an dem das französische Kennzeichen 2300TQ69 angebracht war. Der Sattelauflieger war auf dem Gelände eines Betriebes in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Auflieger war mit einem Zirkuszelt samt Manege, Sitz- sowie Stahlkonstruktionen beladen. Das ist Zelt ist blau mit einem gelben Stern an der Spitze sowie gelbem Zickzackmuster an den Seitenwänden. Der Wert der Gegenstände samt Auflieger wird auf 50.000 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe sowie den Verbleib des Aufliegers samt Zelt erbittet der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell