Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Zwei Fahrräder vom Dach eines Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Spangenberg Diebstahl von zwei Fahrrädern Tatzeit: 18.08.2019, 01:30 Uhr bis 10:30 Uhr Zwei "Giant"-Fahrräder stahlen unbekannte Täter von einem Dachträger eines auf dem Parkplatz des Schlosses geparkten Pkws. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Pkw, durchtrennten Sicherungsgurte der Fahrräder und nahmen die Räder von Dach des Pkw herunter. Mit den Fahrrädern flohen die Täter in unbekannte Richtung. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Giant ATX 880 und ein Giant Cadex 3 Mountainbike. Der Wert der gestohlenen Fahrräder beträgt 2.500,- Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

