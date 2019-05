Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Unfallflucht in Birkenfeld - Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließ am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Autofahrer in Birkenfeld, als er ein geparktes Fahrzeug streifte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer eines Kleinwagens zwischen 17:45 und 18:00 Uhr die Kreuzstraße in Birkenfeld und bog dabei nach rechts in die Gutenbergstraße ab. Kurz darauf kam es zur seitlichen Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Offenbar stieg der Unfallverursacher noch aus seinem Fahrzeug um den Schaden zu begutachten, flüchtete dann aber von der Unfallstelle.

Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und beschrieb das Verursacherfahrzeug als einen schwarzen Kleinwagen, mit weißen Streifen auf der Seite und vermutlich mit Pforzheimer Zulassung. Den Fahrer beschrieb sie als etwa 30-40 Jahre alten Mann mit dunklen. Kurzen Haaren.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell