Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung macht das Maß voll

Kaiserslautern (ots)

Seine Liste an Straftaten hat ein junger Mann am Mittwoch um eine weitere verlängert. Eine Sachbeschädigung hat nun sozusagen das "Maß voll" gemacht.

Der amtsbekannte 26-Jährige wurde am Nachmittag in der Eisenbahnstraße dabei beobachtet, als er vor einem Restaurant mutwillig gegen einen Pfosten trat. Dabei wurde die Abdeckung des Pfostens beschädigt, so dass die darunter liegende Elektronik zum Vorschein kam.

Ein Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Täter durch die Eisenbahnstraße, bis die Streife hinzukam und den 26-Jährigen stellte. Auf die Sachbeschädigung angesprochen, gab der junge Mann an, er müsse "Frust abbauen" - und er kündigte gleichzeitig an, dies auch weiter zu tun.

Daraufhin wurde der 26-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Weil er sofort anfing, wild um sich zu spucken, musste ihm eine Spuckschutzhaube angelegt werden.

Nachdem der Mann in den vergangenen Wochen vielfach mit diversen Straftaten aufgefallen war, wurde er am Nachmittag vorgeführt und es wurde Haftbefehl erlassen, so dass der 26-Jährige anschließend in Untersuchungshaft gebracht wurde. |cri

