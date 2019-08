Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Versuchte Brandstiftung auf Löbauer Bahnsteig

Löbau (ots)

Unbekannte Täter kokelten am vergangen Wochenende eine PVC-Wetterschutzwand auf dem Bahnhof in Löbau an. Hierbei entstand ein etwa 20 cm großer Brandschaden mit einem 5 cm großen Loch. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei nahm am 5. August 2019 um 02:30 Uhr den Schaden auf und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung.

