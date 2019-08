Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wegen Drogenkonsum von Zugfahrt ausgeschlossen

Bautzen (ots)

Ein 21-jähriger Deutscher wollte am 4. August 2019 mit dem Zug von Görlitz nach Dresden fahren, wurde aber in Bautzen aufgrund von Ausfallerscheinungen vom Zugpersonal von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Bundespolizei kontrollierte um 23:24 Uhr den Mann in Bautzen und fand bei ihm einen Joint, eine Cannabispfeife und etwas Marihuana. Der Mann muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

