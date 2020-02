Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle, Fake-Anrufe

Aalen (ots)

Waiblingen: Fake-Anrufe

Anrufe von falschen Polizeibeamten, angeblichen Enkeln und einer fiktiven Kollegin sind am Montag in mehreren Haushalten im Raum Waiblingen eingegangen. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche. Das Ziel der Betrüger, welche aus Call-Centern mit verschiedenen Legenden arbeiten ist immer das gleiche: Vertrauen erschleichen, um dann an das Bargeld und die Wertgegenstände der Opfer zu gelangen. Die Polizei rät: Misstrauisch sein, sich auf keine Übergabe einlassen und die Polizei verständigen. Tipps auch unter: https://praevention.polizei-bw.de

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Bei einem Vorfahrtsunfall am Kreisverkehr Buhlstraße / Poststraße ist am Montag ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer wollte um 16:15 Uhr von der Buhlstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren und hatte hierbei einen Pkw, Suzuki einer 23-Jährigen übersehen.

Waiblingen: Brennender Mülleimer

Wegen eines brennenden Mülleimers musste die Freiwillige Feuerwehr am Montag um 15:44 Uhr zum Alten Postplatz ausrücken. Der Mülleimer war schnell gelöscht, der Schaden wurde auf circa 100 Euro beziffert.

Schwaikheim: Silberne A-Klasse nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am späten Montagabend in der Bahnhofstraße sucht die Polizei eine ältere silberfarbene Daimler A-Klasse. Der unbekannte Fahrer war gegen 22:30 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und hatte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, Peugeot gestreift, wodurch ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Nach dem Unfall hielt der Fahrer kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Weitere Zeugen und Hinweisgeber zum Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizei in Winnenden, Telefon 07195/694-0 zu melden.

Leutenbach: Mit 2 Promille in den Gegenverkehr geraten

Eine 30 Jahre alte Audi-Fahrerin ist am Montagabend mit über 2 Promille in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die betrunkene Frau hatte um 21:45 Uhr einen Kreisverkehr verlassen um in der Maybachstraße weiterzufahren. Hierbei war sie auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw, Hyundai einer 37-Jährigen zusammengestoßen. Der Sachschaden wurde auf circa 11.000 Euro beziffert. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu.

Murrhardt: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten schrammte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baustoffhandels in der Siegelsberger Straße einen dort stehenden Pkw Hyundai Tucson. Danach flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Samstag kurz nach 12 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Aufgefahren

5500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 19 Uhr ereignete. Eine Golf-Fahrerin wollte von einem Kundenparkplatz auf die Welfenstraße einfahren und bemerkte dabei nicht, wie ein vorausfahrender Sprinter-Fahrer verkehrsbedingt stoppte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 60-jährige Renault-Fahrerin wollte am Montag gegen 14.15 Uhr von einem Grundstück auf die Meißner Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Golf-Fahrers, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Unfall blieben die beiden Autofahrer unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Welzheim: In Wohnhaus eingebrochen

Im Hegelweg wurde am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte hebelten die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf und entwendeten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. Der Einbruch wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19 Uhr verübt. Wer am Montag entsprechende verdächtige Wahrnehmungen machte, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Gartenhaus aufgebrochen

Am Wochenende wurde in einem Gartengrundstück im Holzbergweg in ein Gartenhaus eingebrochen. Dazu wurden die Fensterläden aufgebrochen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht wurde. Wer Hinweis zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

