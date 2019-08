Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand in Mehrfamilienhaus an der Fliednerstraße - Marihuana-Plantage sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Wie bekannt, brannte es am Dienstag (13.08.), gegen 16.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus auf der Fliednerstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand mit umfänglichen Maßnahmen löschen. Das Fachkommissariat für Branddelikte nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Lüfter entstanden sein. Bei der Klärung, für welche Zwecke der Lüfter bestimmt war, konnten Reste von mehreren Marihuana-Pflanzen festgestellt und sichergestellt werden. Im Keller des Hauses konnten weitere Pflanzen gefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen der Hausbewohner ist eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

