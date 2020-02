Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Pkw-Brand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Drogendealer in Haft

Im Rahmen eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens geriet ein Schorndorfer Drogendealer in Tatverdacht. Nachdem sich dieser konkretisiert hatte, wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Durchsuchungsbeschluss bei dem 29-jährigen Mann erwirkt. Bei der Vollstreckung dieser Maßnahme wurde am 13.02.2020 ca. 1 kg Amphetamin, über 900 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie dealertypische Utensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Daraufhin wurde der deutsche Tatverdächtige vorläufig festgenommen und tags darauf von Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Schwäbisch Gmünd einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin er er in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Winnenden: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Eine Fahrerin eines Pkw Seat befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die Backnanger Straße und musste bei der Einmündung zur Ringstraße verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 40-jähriger nachfolgender Toyota-Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dabei wurde der Unfallverursacher als auch die 34-jährige Autofahrerin leicht verletzt. An ihren Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Rollerfahrer leicht verletzt

Ein 86-jähriger Fahrer eines Motorrollers wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.30 Uhr den Schornbacher Weg und stieß mit einer von rechts einbiegenden Mercedes-Fahrerin zusammen. Der Zweiradfahrer streifte das einbiegende Auto, stürzte und verletzte sich dabei leicht am Arm. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Remshalden: Radfahrer übersehen

Eine 71-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag kurz vor 11 Uhr die Mittelquerspange und übersah bei der Einmündung Alfred-Klingele-Straße einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 69-jährige Pedelec-Fahrer stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, weshalb er an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rudersberg: Autobatterie fing Feuer

Vermutlich durch die schnelle Intervention der örtlichen Feuerwehr konnte verhindert werden, dass ein hochwertiges Auto komplett zerstört wurde. Der Fahrer eines Pkw Maserati bemerkte beim Rettichkreisverkehr, wie es im Kofferraum qualmte. Als er anhielt und den Kofferraum öffnete, hätten bereits Flammen aus dem Fahrzeug gelodert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschte nach deren Eintreffen eine brennende Autobatterie. Beim Brand wurden überwiegend Kunststoffinnenverkleidung zerstört. Ob weitere Sachschäden entstanden, ist unklar. Das Auto wurde in der Folge abgeschleppt.

