Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW ausgebrannt - Holzzaun beschädigt - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte am Montag um 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Gartenmauer in der Bahnhofstraße. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass der Unfall durch einen LKW verursacht wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Betrunkener beschädigt Autospiegel und GAA

Am Mittwoch um kurz nach 01:45 Uhr wurde der Polizei in Schwäbisch Hall mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz einer Bank in der Stauferstraße der Außenspiegel eines PKW durch einen Mann beschädigt wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten trafen im Schalterraum der Bank auf einen betrunkenen Mann, welcher eine blutende Wunde hatte. Zudem stellten sie fest, dass die Glasscheibe des dortigen Geldausgabeautomaten zerstört war. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Nach einer Behandlung in einem Krankenhaus durfte der 46-Jährige die restliche Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Gaildorf: Unfall in der Haller Straße

Am Dienstag um 15:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lenker eines PKW Renault in Otterndorf die Straße Im Weiler und wollte von dort nach links in die Haller Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen VW Polo einer 22-Jährigen, welche von Ottendorf in Richtung Rosengarten fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag um kurz vor 16 Uhr wollte ein 18-jähriger Lenker eines PKW Hyundai auf der Crailsheimer Straße vom rechten auf den linken Fahrsteifen wechseln. Hierbei übersah er einen PKW Opel Zafira eines 50-Jährigen, welcher bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ilshofen: PKW ausgebrannt

Aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum brannte am Dienstag um kurz nach 14 Uhr ein Opel Astra in der Klingenstraße in Unteraspach. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Ilshofen, die mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten zum Einsatz kamen, gelöscht.

Schwäbisch Hall: Holzzaun beschädigt

Zwischen dem 01.02.2020 und dem 15.02.2020 wurden in der Auwiesenstraße am Spielfeld eines Baseballplatzes insgesamt sechs Holzzaunpfosten abgesägt. Davon wurden vier Stück entwendet. Zwei Pfosten wurden mitten auf dem Spielfeld zurückgelassen. Weiterhin wurden etwa 25 Meter Maschendrahtzaun entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen des Diebstahls bzw. der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

An der Einmündung von der Hohenlohestraße in die Kreisstraße 2576 kam es am Dienstag um 14:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 60-jährige Lenkerin eines Fiat Panda übersah, dass die vor ihr fahrende 48-jährige Chrysler-Lenkerin anhalten musste und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

