Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Einbruch in Tabakladen

Winnenden (ots)

Kurz vor 2 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag in einen Tabakladen in der Mühltorstraße ein. Hierzu wurde zunächst eine Glasscheibe eingeworfen, anschließend betraten die Täter den Laden und entwendeten mehrere Zigarettenstangen. Wie hoch der entstandene Sachschaden sowie das entwendete Diebesgut ist, ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

