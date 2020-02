Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebe schlitzen Planen an 27 LKW auf, Holzdiebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebe machen Parkplatz Reußenberg unsicher

Insgesamt 27 Mal beschädigten unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz Reußenberg die Abdeckplanen verschiedener Lastkraftwagen und Sattelzüge. Dabei waren die Täter sowohl auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Nürnberg, als auch in Fahrtrichtung Mannheim aktiv. Während die Trucker in ihren Maschinen schliefen, waren die Langfinger hier auf der Suche nach wertvoller Fracht. Fündig wurden sie aber offenbar nicht. Lediglich ein paar Autoteile, die auf einem Lkw geladen waren, konnten die Diebe erbeuten. Das Aufschlitzen der weiteren 26 Lkw-Planen führte zu keinem weiteren Erfolg. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter Telefon 07904 9426 0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Holzdiebstahl Rund zehn Festmeter Holz wurden von unbekannten Dieben zwischen dem 01.02.2020 und dem 03.02.2020 im Gewann Hasenbühl, in der Nähe des Schießstandes, entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die ca. 5 Meter langen Stämme mit einem hydraulischen Greifarm auf eine Ladefläche eines größeren Fahrzeuges aufgeladen und anschließend abtransportiert wurden.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0.

Blaufelden: Wildunfall mit Folgen

Am Donnerstagmorgen kurz nach 6:00 Uhr war ein 56-jähriger Trucker mit seinem Sattelzug von MAN auf der B290 in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Etwa 100 Meter hinter der Einmündung zur L1022 querten mehrere Rehe von rechts nach links die Straße. Der Brummi-Fahrer konnte seinen LKW abbremsen, touchierte eines der Rehe jedoch noch leicht. Dieses lief anschließend weiter in den Wald. Nach dem Unfall stellte der Trucker fest, dass durch das Bremsmanöver sein Fahrzeug mit den rechten Rädern in das Bankett rechts der Fahrbahn geraten war. Aufgrund des aufgeweichten Untergrundes schaffte es der LKW nicht aus eigener Kraft wieder auf die Fahrbahn. Letztlich musste der LKW samt vollbeladenem Sattelauflieger mittels eines weiteren LKW freigeschleppt werden. Zu diesem Zweck war die Fahrbahn für die Dauer der Bergung einseitig gesperrt.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte am Donnerstag gegen 7:00 Uhr zu spät, dass eine vorausfahrende 56-jährige ihren Ford Focus beim Abbiegen von der Straße Alter Postweg in die Hardtstraße abbremsen musste, um einem Fußgänger das Queren der Straße zu ermöglichen. Der BMW fuhr auf den Ford auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

