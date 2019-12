Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Neues Bauhofgebäude in Kordel durch Graffiti beschädigt

Kordel (ots)

In der Nacht zum Montag, den 02.12.2019, beschädigten UT die gesamte Rückwand des neuen Bauhofgebäudes in Kordel, Ramsteiner Weg in Richtung Burg Ramstein mit Graffiti. Die Schmierereien wurden auf einer Länge von ca. 30 m und einer Höhe zwischen 2,00 - 2,50 m angebracht. Es ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelt. Die Täter kamen vermutlich von Kordel, Ramsteiner Weg und bewegten sich um den Zaun beim Bauhof herum. Von hier gelangten sie hinter das Gebäude. Durch das Graffiti ist der Gemeinde Kordel ein erheblicher Sachschaden von etwa 5.000 EUR entstanden. Hinweise zu den Tätern an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570.

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





