Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Hermeskeil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am gestrigen Montag, 02.12.2019 etwa gegen 08:05 Uhr, als der Fahrer eines blauen Minivans die B 52 von Hermeskeil in Richtung Trier befuhr. Ca. 50m vor dem Mitfahrerparkplatz Höfchen kam ihm hierbei ein gelb-weißer Tanklastwagen mit Anhänger entgegen. Nach Angaben des Autofahrers sei dieser Anhänger ins Schlingern und halb auf die Gegenfahrbahn geraten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden ist der Minivan nach rechts in einen Vorgarten eines allein stehenden Anwesens gefahren und hat hierbei einen Sachschaden angerichtet. Auch der Pkw wurde hierbei beschädigt. Der Tanklastwagen habe seine Fahrt anschließend in Richtung Hermeskeil fortgesetzt. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

