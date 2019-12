Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Konstanz

Einbruch in Firmengebäude

Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße eingestiegen und hat in einem Raum eine Kasse gewaltsam geöffnet, aus der er Münzgeld in unbekannter Höhe entwendete. Ferner nahm der Einbrecher ein etwa sechs Jahre altes Laptop der Marke Apple mit. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Anrufe durch Betrüger

Zehn ältere Personen haben zwischen Sonntag und Dienstag Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die nach der üblichen Betrugsmasche vorgingen und mitteilten, dass Einbrecher in der Umgebung festgenommen worden und weitere noch unterwegs seien. Nach der Aufforderung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, erkundigten sie sich über vorhandene Wertgegenstände. In keinem der bekannt gewordenen Fälle gingen die angerufenen Seniorinnen und Senioren darauf ein, sondern beendeten sofort das Gespräch und teilten den Betrugsversuch der Polizei mit.

Konstanz

Versuchter Einbruch

Beim Versuch, in eine im Hochparterre liegende Wohnung in der August-Nikolaus-Otto-Straße einzusteigen, ist ein unbekannter Täter am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr von einer Bewohnerin bemerkt worden. Als die Frau den Einbrecher, der auf einem Fensterbrett stand, anschrie, flüchtete dieser. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße oder der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell-Böhringen

Motorroller entwendet

Einen verschlossen vor dem Gebäude Singener Straße 7/1 abgestellten Motorroller des Herstellers TGB, Typ BEELINE, mit dem grünen Versicherungskennzeichen 667 BBU im Wert von rund 500 Euro hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 6 und 17 Uhr entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers mit der Fahrgestellnummer L4HGTBBP6F005596 geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, aufzunehmen.

Radolfzell-Böhringen

Wohnungseinbruch

Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür drang ein unbekannter Täter am Dienstagabend zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr in eine Wohnung in der Friedenstraße ein, durchsuchte mehrere Räume und entwendete aus einem vorgefundenen Geldbeutel rund 350 Schweizer Franken. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Rielasingen-Worblingen

Hundetransportbox entwendet

Eine Hundebox aus Aluminium im Wert von rund 300 Euro, die vor einem Fachgeschäft in der Hauptstraße stand, hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 9 und 19 Uhr entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu der etwa 18 Kilogramm schweren Hundebox geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu melden.

Gottmadingen

Im Einmündungsbereich kollidiert

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 07.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zollstraße entstanden. Die 30-jährige Lenkerin eines VW Polo war von der Zollstraße kommend nach links auf die B 34 in Richtung Grenzübergang eingebogen und war hierbei mit dem BMW einer gleichaltrigen Frau zusammengestoßen, die die Bundesstraße vom Grenzübergang Bietingen kommend in Richtung Anschlussstelle Gottmadingen-Bietingen befuhr. Diese hatte kurz vor der Einmündung zur Zollstraße abbremsen müssen, weil ein Linksabbieger in die B 34 einfuhr. Die beiden Fahrerinnen blieben bei der Kollision unverletzt, der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gottmadingen

Sachbeschädigungen

In der Zeit von Montagabend, 17 Uhr, bis Dienstagvormittag, 09.30 Uhr, haben unbekannte Täter die Abdeckungen zweier Motorroller in der Schrotzburgstraße weggerissen und an einem der Fahrzeuge das Lenkradschloss aufgebrochen. Anschließend schoben sie den Motorroller zum nahegelegenen Bolzplatz, wo sie ihn mutwillig demolierten. Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Straße bzw. beim Bolzplatz Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/ 14370, in Verbindung zu setzen.

Singen

Mutmaßliche Betrügerin ertappt

Mit einem 100 Euro-Schein hat eine 57-jährige Frau am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt an einem Stand drei Getränke gekauft und nachdem sie das Wechselgeld erhalten hatte, einen 50-Euro-Schein unter ihrem Geldbeutel versteckt. Danach gab sie zu verstehen, dass sie die Getränke doch nicht kaufen wolle. Als sie daraufhin den 100-Euro-Schein wieder erhielt, gab sie das Wechselgeld ohne den 50-Euro-Schein wieder zurück und lief davon. Ein Polizeibeamter, der sich privat auf dem Weihnachtsmarkt befand und hinter der Tatverdächtigen gestanden war, konnte der 57-Jährigen folgen und diese festhalten. Bei der Überprüfung durch eine Beamtin auf der Dienststelle fanden sich in der Kleidung versteckt nahezu 240 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde von der ausländischen Frau eine Sicherheitsleistung von 200 Euro einbehalten.

Singen

Bretterverschlag angezündet

Sachschaden von rund 15.000 Euro ist am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr beim Brand eines Bretterverschlags in der Wehrdstraße entstanden, in dem sich ein Papiercontainer und zwei Abfalltonnen befanden. Das Feuer war zum Glück rechtzeitig entdeckt worden und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, ehe die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Bereits gegen 21.20 Uhr hatte im Bahnhofsbereich ein Müllcontainer gebrannt. Dieser konnte jedoch von einem Beamten der Bundespolizei mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Im Verdacht, die Brände mutwillig gelegt zu haben, stehen ein 21-Jähriger und dessen gleichaltrige Begleiterin, die bei Fahndungsmaßnahmen kurz nacheinander noch am gleichen Abend vorläufig festgenommen werden konnten. Da die junge Frau deutlich alkoholisiert war, wurde sie die Nacht über in Gewahrsam genommen.

Bodman-Ludwigshafen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die der unbekannte Lenker eines Audi am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr auf der B 31 begangen hat. Ein 41-jähriger BMW-Lenker war auf der Bundesstraße von Sipplingen kommend in Richtung Ludwigshafen gefahren, als ihm etwa 300 Meter vor Ortsbeginn zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Das zweite Auto, der besagte Audi, scherte leicht nach links aus und streifte hierbei die den Pkw des 41-Jährigen. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach in Richtung Sipplingen weiter. Personen, die Hinweise zu dem Audi-Fahrer geben können, dessen Auto zumindest am Außenspiegel beschädigt sein müsste, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

