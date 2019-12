Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 11.12.2019

Friedrichshafen (ots)

Brand in Mehrfamilienhaus

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in einer Wohnung im 2. Obergeschoss zu einem Wohnungsbrand. Über Notruf alarmierte ein Bewohner des 20-Parteien-Hauses die Polizei. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen, die mit 50 Einsatzkräften vor Ort kam, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Durch die Rettungskräfte wurde das gesamte Haus evakuiert. Das Schlafzimmer der betroffenen Wohnung brannte vollständig aus, weitere Räumlichkeiten wurden durch den Rauch und die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Drei Personen kamen mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus, verletzt wurde durch den Brand nach jetzigem Stand jedoch niemand. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus belüftet worden war, konnte ein Großteil der Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die anderen Bewohner wurde seitens der Stadt Friedrichshafen eine Unterkunft organisiert. Neben der Feuerwehr befanden sich außerdem etwa 50 Angehörige des Rettungsdienstes am Einsatzort, die sich um die Bewohner kümmerten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zur Brandursache dauern an.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751-806-1301

Polizeikommissarin Sandra Kratzer, Tel. 07531-995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell