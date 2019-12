Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Hettingen

Verkehrsunfall

Vermutlich weil ein 52-jähriger Autofahrer am Montag gegen 11 Uhr an der Einmündung Gammertinger Straße / Jahnstraße vom Bremspedal abgerutscht war, fuhr er auf ein vor ihm stehendes Gespann ( PKW mit Anhänger) eines 26-Jährigen auf. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Beuron

Bagger übersieht Lkw

Ein Baggerfahrer übersah am Montag gegen 11 Uhr in der Gartenstraße beim Schwenken seines Fahrzeugs einen vorbeifahrenden Lkw und streifte diesen auf der linken Seite des Führerhauses. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Stetten a.k.M.

Wildkameras gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, zwei Wildkameras der Marke "Bolyguard", Typ "SG370", welche in einem Wald im Bereich von Nusplingen (Jagdrevier Nusplingen-Ost) aufgestellt waren. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten a.k.M., Tel. 07573/815, zu melden.

Sauldorf

Mann wird von Erdreich verschüttet

Beim Ausheben eines drei Meter tiefen Grabens wurde am Montag gegen 15.45 Uhr ein 73-jähriger Mann von einbrechendem Erdreich verschüttet. Ein Zeuge eilte dem Geschädigten zur Hilfe, grub seinen Kopf frei und schlug den bewusstlosen und bereits blau angelaufenen Mann mehrfach gegen die Wangen. Der Senior kam daraufhin wieder zu sich und wurde von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Sauldorf vorsichtig ausgegraben. Der leicht verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mengen

Unfall im Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.30 Uhr am Kreisverkehr B 311 / Kastellstraße. Eine 42-jährige Fiat-Lenkerin fuhr aus Richtung Rulfingen kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine bereits im Kreisel befindliche 54-jährige Volvo-Fahrerin. Beide Autofahrerinnen blieben bei der Kollision der beiden Fahrzeuge unverletzt.

