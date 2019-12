Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Baindt

Verkehrsunfall mit Verletzten und Umweltbeeinträchtigung

Der Lenker eines mit flüssigem Reinigungsmittel beladenen Lkw befuhr am heutigen Dienstagvormittag gegen 08.30 Uhr die Bundesstraße 30 aus Richtung Bad Waldsee in Richtung Weingarten und kam auf schneeglatter Fahrbahn nach der Durchfahrt durch eine Rechtskurve ins Schleudern und anschließend mit dem Zugfahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Zwei auf der Bundesstraße 30 fahrende Pkw-Lenker vermochten nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und stießen gegen den auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 30 querstehenden Anhänger des Lkw-Gespanns, wobei insgesamt sieben Insassen dieser beiden Fahrzeuge verletzt wurden. Die Verletzen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An dem Lkw wurden der Dieseltank und eine noch nicht feststehende Anzahl von mit Lauge gefüllten Kanistern mit einer Füllmenge von je 20 Litern beschädigt. Der Lkw hatte insgesamt über 800 solche Kanister geladen. Wegen der durch den Verkehrsunfall verursachten Umweltgefahren sind an der Unfallstelle die Feuerwehren aus Baindt, Bad Waldsee, Weingarten und der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Ravensburg sowie das Umweltamt des Landkreises Ravensburg im Einsatz. Zur Bergung des Lkw ist schweres Gerät erforderlich, die Ladung ist als Gefahrgut gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen am Unfallort bis heute Nachmittag andauern werden. Die Bundesstraße 30 ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt, es wurde eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

