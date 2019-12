Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

-- Konstanz

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am vergangenen Freitagabend gegen 17.15 Uhr in der Mainaustraße ereignet hat. Die 54-jährige Lenkerin eines Pkw war von der Schiffstraße kommend nach rechts in die Mainaustraße eingebogen und hierbei nach links von der Straße abgekommen, wo sie mit ihrem Auto ein Verkehrszeichen überfuhr. Da die Polizei bei der Autofahrerin deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, veranlasste sie bei der 54-Jährigen im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Konstanz

Nach Streifvorgang geflüchtet

In der Zeit von Samstagabend, 17.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in Höhe des Gebäudes Steinstraße 60 abgestellten Opel-Astra auf der Fahrerseite gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0.

Konstanz

Geldbeutel entwendet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Vorplatz der Schänzlehalle ereignet hat. Wie ein 29-Jähriger bei der Polizei anzeigte, war er vor der Halle auf zwei Männer und deren Begleiterin getroffen, die sich bedrohlich vor ihn hinstellten und seinen Geldbeutel verlangten. Der hierdurch eingeschüchterte Geschädigte händigte den Unbekannten seine Geldbörse mit über einhundert Euro Bargeld, Kreditkarten und persönlichen Papieren aus. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Schänzlehalle beobachtet haben oder sonst sachdienlichen Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Auto gestreift

Vermutlich ein Radfahrer hat im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08.40 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Steinstraße 19 am Fahrbahnrand in Richtung Jahnstraße abgestellten Kia Rio gestreift und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Teurer Auffahrunfall

Mit einem Gesamtsachschaden von nahezu 40.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 13.40 Uhr auf der B 33. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker war in Richtung Kreuzung Reichenau-Waldsiedlung gefahren und hatte zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er prallte deshalb auf den VW-Passat eines 38-Jährigen, dessen Fahrzeug durch den Aufprall auf den Pkw einer 51-jährigen Autofahrerin und deren Auto noch auf den Pkw einer davor stehenden 80-jährigen Frau geschoben wurden. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand am Auto des Verursachers und dem Pkw des 38-Jährigen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen der Beseitigung von ausgelaufenem Öl war die Freiwillige Feuerwehr Reichenau im Einsatz.

Konstanz

Christbäume gestohlen

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter über einen Bauzaun geklettert und haben von dem eingezäunten Gelände auf dem P+R-Parkplatz in der Reichenaustraße insgesamt fünf Nordmanntannen entwendet. Beim Überklettern des Bauzaunes wurde dieser derart beschädigt, dass das betroffene Zaunelement ausgetauscht werden muss. Personen, die in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag Verdächtiges in der Reichenaustraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Räuberische Erpressung

Wegen räuberische Erpressung ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die in der Nacht zum Samstag gegen 03.50 Uhr einen 22-Jährigen im Bereich Tegginger-/ Markthallenstraße überfallen haben. Nach Angaben des jungen Mannes, der deutlich alkoholisiert war, sei er von drei männlichen Personen zur Herausgabe seiner mitgeführten Wertgegenstände aufgefordert worden. Einer der Täter habe ihn dann mit einem Messer bedroht, weshalb er aus seinem Geldbeutel 35 Euro entnahm und diese den Unbekannten aushändigte. Von den drei Männern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 1. ca. 175-180 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, trug einen grau-roten Pullover und Jeans, war bewaffnet mit einem Messer, 2. etwa 185 cm groß, braune Haare, 3. trug einen Jogginganzug. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Bargeld gestohlen

Während die Betreiberin eines Standes auf dem Weihnachtsmarkt am vergangenen Freitagabend zwischen 20.30 und 21.30 Uhr beim Aufräumen war, hat ein unbekannter Täter aus ihrer am Stand abgestellten Handtasche Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl sucht die Polizei zwei Männer, welche die Geschädigte und deren Ehemann abgelenkt haben, indem sie nach Getränken fragten. Personen, denen die beiden Unbekannten im fraglichen Zeitraum auf dem Marktplatz aufgefallen sind, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, aufzunehmen.

Singen

Unbekannter schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der in der Nacht zum Samstag gegen 02.30 Uhr einen 25-Jährigen in der Hegaustraße mit den Fäusten attackierte. Der junge Mann hatte kurz zuvor mit seinem Begleiter eine Gaststätte verlassen und ging wie sein Bekannter das Fahrrad schiebend in Richtung Hauptstraße. Plötzlich wurde der 25-Jährige von dem Unbekannten derart mit den Fäusten traktiert, dass anschließend wegen des Verdachts einer Nasenbeinfraktur, starken Prellungen und Schürfungen im Gesicht, einem abgebrochenen Zahn und einer Gehirnerschütterung ärztlich behandelt werden musste. Der unbekannte Täter, der sich ebenfalls in Begleitung einer weiteren Person befand, soll 23 bis 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er trug blaue Jeans, eine dunkle Jacke oder einen dunklen Pullover. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Papiermülltonnen angezündet

Sachschaden von rund 600 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Montag gegen 2 Uhr angerichtet, der im Vorgarten eines Anwesens in der Rielasinger Straße drei Papiermülltonnen offensichtlich mutwillig in Brand steckte. Das Feuer wurde von der Singener Feuerwehr gelöscht. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Alkoholisierter Mann beschädigt Motorroller

Über 2,2 Promille ergab der Alkoholtest eines 18-Jährigen, der in der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 1 Uhr in der Schwarzwaldstraße aufgefallen und von der Polizei in Gewahrsam genommen worden ist. Der junge Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, hatte zuvor in seinem alkoholisierten Zustand einen Motorroller beschädigt. Während der Anzeigenaufnahme musste sich der 18-Jährige mehrmals übergeben. Er wurde wenig später in die Obhut einer Familienangehörigen übergeben.

Singen

Alkoholisierter fährt auf

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 52-jähriger Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Romeiastraße auf ein vorausfahrendes Taxi auffuhr. Vermutlich infolge zu geringen Sicherheitsabstandes und Alkoholeinwirkung prallte der Mann auf das Heck des mit vier Fahrgästen besetzten Taxis, wodurch einer leicht verletzt wurde und über Nackenschmerzen klagte. Die Polizei veranlasste bei dem 52-Jährigen im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Engen

Container angezündet

In der Nacht zum Samstag gegen 01.30 Uhr hat ein unbekannter Täter den Inhalt eines in der Gerwigstraße abgestellten Firmencontainers in Brand gesteckt. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Engen, die mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, zu melden.

Engen

Keine Fahrerlaubnis und Unfall verursacht

Sachschaden von über 1.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der A 81 bei Engen ereignet hat. Der 51-jährige Lenker eines Citroen war in Richtung Singen gefahren und hatte die Autobahn an der Anschlussstelle Engen verlassen wollen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und blieb auf der Autobahnauffahrt in entgegengesetzter Richtung an der Leitplanke stehen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 51-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Aach

Vom Pferd getreten

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein Mann am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Unfall auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in eine Klinik gebracht werden. Der 56-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen neben einem Pferd auf einer Wiese gestanden, das vermutlich ausgeschlagen und seinen Besitzer am Kopf getroffen hat. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an.

Gottmadingen

Polizei erteilt Wohnungsverweis

Mit einem Wohnungsverweis endeten Hausstreitigkeiten am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr in Gottmadingen. Ein 31-Jähriger war mit seiner Lebensgefährtin zunächst verbal in Streit geraten und im Verlauf der Auseinandersetzung handgreiflich geworden. Nach Angaben der Frau war sie nicht nur geohrfeigt, sondern auch kurz gewürgt und getreten worden. Beamte des Polizeireviers Singen, die von Nachbarn verständigt worden waren, erteilten dem 31-Jährigen, der nicht zum ersten Mal seine Partnerin körperlich angegangen hatte, einen Wohnungsverweis und nahmen ihm die Schlüssel ab.

Stockach

Streit an der Zapfsäule

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Autofahrer, der am Samstagabend gegen 17 Uhr mit einem 41-jährigen Pkw-Lenker in Streit geraten war. Der Tatverdächtige hatte an der gleichen Zapfsäule einer Tankstelle in der Meßkircher Straße tanken wollen, der 41-Jährige war ihm jedoch zuvorgekommen. Hierüber geriet der Unbekannte derart in Rage, dass er den Geschädigten am Hals packte und ihm Schläge androhte. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen, dessen Autokennzeichen bekannt ist, dauern an.

Stockach

Auto angefahren

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Stadtwall" begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite eines geparkten Seat und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0.

Eigeltingen

Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der B 14 bei Eigeltingen. Der 29-jährige Lenker eines KIA war beim Befahren der Bundesstraße vermutlich infolge Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in ein Kiesbett geraten. Beim Versuch, auf die Straße zurückzulenken, übersteuerte er sein Auto und kam deswegen nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw gebremst durch Büsche und einen Baumstumpf zum Stehen kam. Der 29-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, an seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Sauter

07531/995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell