Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

--

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 09.12.2019

Kressbronn

Brand

Sachschaden von rund 250.000 Euro ist in der Nacht zum heutigen Montag gegen 1 Uhr beim Brand eines Carports im Untermühlweg entstanden. Das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen ist, griff auf insgesamt vier Fahrzeuge über, die im und bei dem Carport abgestellt waren. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung zerbarsten Fensterscheiben der anliegenden Wohnhäuser. Alle Bewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig in Sicherheit bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch ein Sachverständiger eingeschaltet wurde, dauern an.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Staatsanwältin Tanja Kraemer, Tel. 0751 806-1332

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeikommissarin Sandra Kratzer, 07531/995-1016

