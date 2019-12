Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg Teil 1

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr im unteren Bereich der Bachstraße in der Innenstadt auf Höhe des dortigen Sportfachgeschäftes ereignete. Der Lenker eines grün lackierten Pkw, nach vorliegender Beschreibung eines Zeugen möglicherweise ein Peugeot 205 oder Ford Fiesta, fuhr von der Meersburger Straße beim Untertor in die Bachstraße ein. Beim Sportgeschäft fuhr er am linken Fahrbahnrand zunächst vorwärts in die Parklücke zwischen zwei parkenden Pkw und stieß anschließend, vermutlich mit Wendeabsicht rückwärts, wobei er mit der vorderen linken Seite seines Pkw am linken Fahrbahnrand mit dem zunächst hinter ihm stehenden Pkw und anschließend mit der Heckseite auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen die linke Seite eines dort parkenden Pkw stieß. Bevor der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Meersburger Straße fortsetzte, streifte er noch einmal den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher wurde am Unfallort durch einen Zeugen angesprochen, gleichwohl setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Der Lenker des unfallflüchtigen Fahrzeugs wurde der Polizei gegenüber als männlich, etwa 30 Jahre alt und Glatzenträger beschrieben. Er war auf der Handoberfläche tätowiert und trug einen Kapuzenpulli. Mit im Fahrzeug saß ein dunkelhäutiger Mann mit Rastalocken und einem roten Kapuzenpulli. Auffällig war laut der Zeugen die neongelbe Innenbeleuchtung des Fahrzeugs. Personen, die der Polizei Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug oder die beschriebenen Insassen des Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Herzmannser Weg zwischen dem Weiler Herzmanns und Wangen ereignete. Der 20-jährige Lenker eines Audi A4 befuhr diese Straße aus Richtung Herzmanns in Fahrtrichtung Wangen. In dem kurz nach dem Weiler beginnenden Waldgebiet kam ihm der Lenker eines unbekannten Pkw auf der engen Straße entgegen. Der Lenker dieses entgegenkommenden Pkw hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb der 20-Jährige nach rechts ausweichen musste und mit seinem Audi gegen einen Baum stieß, wobei zwei Insassen des Audis leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Herzmanns fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung der Schäden zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden. Der Unfallverursacher soll einen größeren, schwarz lackierten Pkw oder SUV gefahren haben.

