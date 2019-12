POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

-- Friedrichshafen

Pkw-Aufbruch

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag im Zeitraum von 10 Uhr bis 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Donaustraße die hintere Scheibe eines dort abgestellten Pkw ein. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Entwendeter Tannenbaum aufgetaucht

Die bereits am 30.November aus dem Holunderweg entwendete Normanntanne mit LED-Beleuchtung und einem "Krinner"-Ständer, wurde am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hofener Straße neben einer Mülltonne aufgefunden. Bereits vergangene Woche berichteten wir von dem Diebstahl, dessen rechtmäßiger Besitzer zur Ergreifung des Täters eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt hatte.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in den vergangenen Tagen in der Ailinger Straße auf Höhe eines Imbiss ein Verkehrszeichen (vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei) und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Meckenbeuren

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Reiheneckhaus in der Lindberghstraße. Der Täter hebelte ein Fenster auf, betrat das Innere des Hauses und durchwühlte dort mehrere Zimmer. Mit Bargeld im dreistelligen Bereich verließ der Täter wieder das Objekt, bevor die Hauseigentümer nach Hause zurückkehrten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Einbruch

Aus einem verschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ravensburger Straße entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, vier 20-Zoll-Sommerreifen der Marke "Continental", Modell "ContiSportContact 5" mit Felgen. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass weitere zwei Kellerabteile aufgebrochen wurden. Ob daraus etwas fehlt, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Personen, die Hinweise zum Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

