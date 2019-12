Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen Einbruch in Firmengebäude

Bad Saulgau (ots)

Unbekannter Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude in der Mackstraße, durchsuchten die Räume und entwendeten eine Kaffeemaschine, Laptop und andere Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820, in Verbindung zu setzen.

