Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Aichstetten

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr auf der A 96 in Höhe der Anschlussstelle Aichstetten in Fahrtrichtung Memmingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor einen Unterlegkeil, der auf dem Beschleunigungsstreifen liegenblieb. Vier Pkw-Lenker konnten dem Gegenstand nicht rechtzeitig ausweichen, so dass an deren Fahrzeuge ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 300.- Euro entstand. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel.: 0763/90990, in Verbindung zu setzen.

