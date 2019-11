Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (22.11.) soll es zu einer Verkehrsunfallflucht in Neuss gekommen sein.

Gegen 14:15 Uhr war ein 14-Jähriger in Holzheim mit seinem Mountainbike auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreitzstraße unterwegs. Nach seinen Schilderungen kam ihm ein dunkelfarbener Seat entgegen. In Höhe Hausnummer 93 touchierte der Wagen den Jungen, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Wagens mit Neusser Städtekennung (NE) habe zunächst gestoppt, seinen Weg aber dann fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 14-jährige Radfahrer erstattete am frühen Freitagabend (22.11.) gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten Anzeige bei der Polizei.

Der Fahrer des flüchtigen Seat kann folgendermaßen beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Insbesondere bittet sie den Fahrer eines unbekannten Autos, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war und den Vorfall "hupend begleitet" hatte, sich zu melden. Hinweise unter 02131 3000.

