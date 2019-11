Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Neuss (ots)

Am 24.11.2019, gegen 21:45 Uhr, war ein 25 Jahre alter Neusser innerhalb kurzer Zeit in zwei Verkehrsunfälle verwickelt. Zunächst kollidierte er mit seinem Mercedes am Kreisverkehr der Neuenberger Straße / August-Macke-Straße in Allerheiligen mit einem anderen Pkw. Im Anschluss hieran flüchtete er in Richtung Rosellerheide. Dort verlor er an der Einmündung Neuenberger Straße / Ueckerather Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte durch eine Grünanlage und prallte gegen ein dortiges Denkmal. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst zu Fuß weiter zu flüchten, konnte aber durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Unfallfahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste mit einem Kran geborgen werden. Das Denkmal wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen (Ev/Teß)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell