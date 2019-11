Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Ein Neusser Oldtimerbesitzer musste am Sonntagnachmittag (24.11.) feststellen, dass Unbekannte seinen roten Ford Mustang, Baujahr 1967, aus der Tiefgarage entwendet hatten. Letztmalig war das Fahrzeug am 11.11.2019 gesehen worden. Wer den auffälligen roten Mustang mit dem Kennzeichen LÖ-FM 367H seit dieser Zeit gesehen hat und vielleicht sogar Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Neuss unter Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell