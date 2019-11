Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch an Geldausgabeautomat misslungen

Neuss-Allerheiligen (ots)

Am 23.11.2019 gegen 02:35Uhr wurde eine Alarmauslösung an einem Geldautomat in Neuss Allerheiligen an die Polizei gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter versucht hatten, eine Wand zu durchbrechen um an den Geldausgabeautomaten zu gelangen. Vermutlich auf Grund des ausglösten Alarm flüchteten die Täter ohne ihre Tat zu beenden. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

