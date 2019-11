Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordfall Claudia Ruf - Großer Andrang beim ersten Wochenende der DNA-Reihenuntersuchung in Hemmerden

Nach dem Start am Samstag (23.11.) herrschte auch am zweiten Tag der DNA-Reihenuntersuchung in der Gemeinschaftsgrundschule in Hemmerden großer Andrang.

Bis Sonntagabend gaben insgesamt rund 675 Männer ihre Speichelprobe ab. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Mönchengladbach waren zunächst 800 Männer zur Abgabe an den Wochenenden 23./24.11.2019 und 30.11./01.12.2019 eingeladen worden.

Die abgegebenen Proben werden ins Landeskriminalamt NRW nach Düsseldorf gebracht und dort in den nächsten Wochen ausgewertet.

Neben der DNA-Reihenuntersuchung bitten die Ermittler aber auch weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, 5000 Euro ausgelobt.

Die Ermittler nehmen Hinweise unter 02131 300-25252 sowie über das Formular auf der Webseite bonn.polizei.nrw/MKRuf entgegen.

Seit der Bekanntgabe der neuerlichen Intensivierung der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sind bei der Mordkommission bislang rund 100 Hinweise eingegangen.

Die bisherigen Pressemeldungen der Ermittlungsbehörde Bonn findet man hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4440741 (15.11.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4441588 (16.11.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4448415 (23.11.2019)

