Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg Einbrecher unterwegs

Ravensburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, im Zeitraum von ca. 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, in der Schwarzachstraße, gewaltsam Zugang in zwei Wohnhäuser, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Zeugen, welche zum genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge feststellten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 10.45 Uhr auf der L 265 zwischen Dietmanns und Ellwangen. Ein 79-jähriger Lenker eines Pkw VW befuhr die Talhofstraße von Truilz herkommend und übersah beim Überqueren der L 265 einen vorfahrtsberechtigen Pkw Audi, welcher auf der L 265 in nördlicher Richtung fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW-Fahrer schwer verletzt und die beiden Fahrzeuginsassen des Pkw Audi erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Zur Bergung, Versorgung und zum Transport der Verletzten waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Argenbühl

Unerlaubte Müllentsorgung

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag entsorgte im Bereich Eglofs ein bisher unbekannter Verursacher eine größere Anzahl Autoreifen an einem Waldweg im Gießenwald. Zeugen, welche in diesem Zeitraum einen Verursacher oder ein Transportfahrzeug feststellen konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/9840, in Verbindung zu setzen.

