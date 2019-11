POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 Gemarkung Stuttgart

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Samstag gegen 13.10 Uhr kam es auf der A8 Gemarkung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Die 20-jährige Lenkerin eines VW Polo fuhr in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte am Autobahnkreuz Stuttgart auf die A81 in Richtung Singen abfahren. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste sie ihr Fahrzeug abbremsen und kam am Stauende zum Stehen. Die ihr folgende 29-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr dem Polo hinten auf. Durch den Aufprall wurde der VW Polo nach links abgewiesen und im Anschluss von der 20-Jährigen nach rechts gegengelenkt, weshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren wurde und der Pkw gegen die Leitplanke geriet. Die 20-Jährige und ihr 59-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von etwa vier Kilometern.

